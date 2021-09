Illusioni ottiche con la spazzatura: l’artista che usa i rifiuti per mandare in tilt il tuo cervello

Ricerca per:

Che una stessa tela possa rappresentare due soggetti diversi vi sembra impossibile? Non per l’artista iracheno Ali Jamal, 26 anni, che ha un modo tutto suo di realizzare i ritratti: crea delle illusioni ottiche servendosi dei materiali di scarto.

Accovacciato sul pavimento del suo studio, Ali taglia feltro, sacchetti di nylon, pezzi di nastro adesivo colorato e persino proiettili per creare i suoi capolavori. Questi materiali, ai quali Ali dona una nuova vita, sono facilmente reperibili e, se per alcuni versi possono essere considerati “spazzatura”, per l’artista sono una vera e propria fonte di creatività.

È proprio la scelta di materiali riciclabili a far sì che la cifra stilistica di Ali sia unica nel suo genere.

Ho cercato di trovare la mia strada e ha iniziato a utilizzare questa tecnica particolare

ha dichiarato l’artista a Reuters.

