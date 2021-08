Il meraviglioso ‘Albero della Vita’ sulla scalinata di Arzachena, simbolo di rinascita e speranza per tutta la Sardegna

74 scalini all’insegna della meraviglia. Un’installazione artistica che è anche un simbolo di rinascita e speranza. Ma anche un prezioso messaggio di solidarietà rivolto ai Comuni sardi danneggiati dagli incendi. Stiamo parlando del suggestivo “Albero della vita” realizzato dal pittore e muralista Giorgio Casu sulla scalinata della chiesa di Santa Lucia, presso Arzachena, in Sardegna.

Voluta dal Comune, promossa dall’assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino, nell’ambito dell’Arzachena Summer Festival, questa straordinaria installazione temporanea, formata da 74 tavole di legno realizzate in un mese dall’artista, ha già attirato in loco, a poche ore dall’inaugurazione, un migliaio di persone. Un modo per valorizzare il centro storico e al tempo stesso avvicinare le persone all’arte.

Nata per stupire e incuriosire i visitatori, ma dicevamo, anche per lanciare un messaggio di solidarietà verso i Comuni e i territori dell’isola purtroppo devastati dagli incendi. Quale modo migliore se non attraverso il simbolico albero della vita.

Giorgio Casu, sul proprio profilo Instagram, ha infatti definito l’opera un simbolo di rinascita, cogliendo l’occasione per dedicarla a tutti i Sardi intenti a combattere contro il fuoco:

L’albero della vita alto 74 gradini sarà nella scalinata di Santa Lucia ad Arzachena sino a fine Ottobre, è davvero un onore aver potuto decorare la scalinata storica. In un anno pieno di incertezze, spero questo sia un simbolo di rinascita. Purtroppo le coincidenze ci ricordano anche che gli alberi, 🌲quelli verdi dell’isola sono in costante pericolo, quindi colgo l’occasione per dedicare l’opera a tutti i Sardi che stanno combattendo il fuoco nel centro della Sardegna. #arzachena#sardegna #estate2021 #glialberin

L’artista di San Gavino Monreale, come scrive la pagina Fb di Arzachena, “ha lavorato in esposizioni ed eventi a livello internazionale e per Arzachena ha proposto un tema che invita alla riflessione, alla spiritualità e alla rinascita dopo un lungo periodo difficile.“

Potrete ammirare con i vostri occhi l’Albero della Vita fino ad ottobre, mese in cui è prevista la rimozione dell’installazione temporanea.

FONTE: Galluraoggi

