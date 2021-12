Addio bell hooks, icona del femminismo e della bellezza della trasgressione per essere liberi

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

Ci ha lasciati, a 69 anni, una delle più grandi femministe e scrittrici degli Stati Uniti: Gloria Jean Watkins, nota in tutto il mondo semplicemente come bell hooks. E il nome d’arte in maiuscolo non è un errore. Per tutta la sua vita si è battuta affinché venisse data priorità al suo pensiero e al suo lavoro. “Enfatizza la sostanza dei libri, non chi sono” spiegava.

Our nation lost a prolific author, activist, and trailblazer. bell hooks’ profound and positive influence will be with us for generations to come. May she rest in power. pic.twitter.com/6yklT75Qqw — Vice President Kamala Harris (@VP) December 15, 2021

L’intellettuale e attivista afroamericana è morta ieri nella sua casa di Berea, nel Kentucky, dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio della scomparsa il Berea College, l’università in cui bell hooks ha insegnato per anni, descrivendola come “un’autrice prodigiosa, intellettuale pubblica e una delle più importanti studiose femministe del Paese”.

Berea College is deeply saddened about the death of bell hooks, Distinguished Professor in Residence in Appalachian Studies, prodigious author, public intellectual and one of the country’s foremost feminist scholars. https://t.co/C56bmPLdUn — Berea College (@bereacollege) December 15, 2021

Diventata icona del femminismo contemporaneo, nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato oltre 30 libri – tra cui saggi e poesie – affrontando svariate tematiche, ma quelli a lei più cari erano la lotta al patriarcato e alle discriminazioni razziali.

La sua prima opera, “Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism”, è stata pubblicata nel 1981 quando ha pubblicato “Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism”. bell hooks è passata alla storia per aver ricordato l’importanza di trasgredire per essere davvero liberi. Nel suo celebre libro “Insegnare a trasgredire. L’educazione della libertà”, scriveva “Celebro l’insegnamento che rende possibili le trasgressioni – un movimento contro e oltre i confini – per poter pensare, ripensare e creare nuove visioni. È quel movimento che rende l’educazione la pratica della libertà.”

Tra i suoi volumi più celebri, tradotti anche in italiani, ricordiamo “Il femminismo è per tutti”, “Elogio del margine” e “Tutto sull’amore”. Nel 2018 bell hooks è stata stata inserita nella Kentucky Writers Hall of Fame.

“È uno dei critici culturali più influenti del nostro tempo – così ha commentato il prestigioso riconoscimento Neil Chethik, il direttore esecutivo del Carnegie Center for Literacy and Learning – Ha costruito un pubblico di lettori in tutto il mondo in 40 anni con intuizioni uniche su argomenti come amore, razza e potere”.

Grazie per le tue straordinarie lezioni di vita e di libertà, bell! Che la terra ti sia lieve

