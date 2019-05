Una mappa del mondo con un libro rappresentativo per ciascuna nazione

Chi ama leggere sa che si può viaggiare anche senza spostarsi di un centimetro. Una mappa letteraria dei romanzi più rappresentativi di ogni paese e popolo può aiutarci a spaziare tra nazioni e culture molto distanti da noi scoprendo il meglio che hanno da offrire. Ogni paese un libro. Ogni stato un capolavoro della letteratura.

Tra le pagine dei nostri libri preferiti abbiamo l’opportunità di viaggiare in lungo e largo per respirare il fascino di terre lontane, apprezzare culture molto diverse dalle nostre e allargare così i nostri orizzonti.

Ad aiutarci nel compito di trovare il libro più rappresentativo, nazione per nazione, c’è un’originale mappa letteraria realizzata da Backforward24, pseudonimo di un utente che è diventato famoso proprio per questo suo lavoro nel quale ha sintetizzato quelli che, a suo dire, sono i romanzi chiave di ogni paese.

Nel planisfero da lui realizzato, infatti, ogni paese viene rappresentato proprio da una storia in particolare, scritta da un autore originario di quella nazione.

I romanzi presenti nella mappa

Difficile elencarli tutti ma, generalizzando, possiamo dire che la scelta di Backforward24 non si è limitata ai grandi classici ma ha dato il merito di rappresentare il proprio paese anche a romanzi contemporanei.

Tra i più noti ricordiamo:

Russia: Guerra e pace di Tolstoj

Guerra e pace di Tolstoj Francia: I miserabili di Victor Hugo

I miserabili di Victor Hugo Spagna: L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón

L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón Inghilterra : Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen Irlanda: l’Ulisse di Joyce

l’Ulisse di Joyce Svezia : Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson

: Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson Stati Uniti : Il buio oltre la siepe di Harper Lee

: Il buio oltre la siepe di Harper Lee India: Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy

Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy Brasile: Don Casmurro di Joaquim Maria Machado de Assis

Don Casmurro di Joaquim Maria Machado de Assis Argentina : Il tunnel di Ernesto Sabato

: Il tunnel di Ernesto Sabato Giappone: L’uccello che girava le viti del mondo di Haruki Murakami

L’uccello che girava le viti del mondo di Haruki Murakami Canada: Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery





E per l’Italia? Backforward24 ha fatto una scelta originale, non scontata (si penserebbe a un grande classico della nostra letteratura) ma di livello. Ha inserito infatti L’amica geniale di Elena Ferrante, forse il libro italiano più letto al di fuori dei confini nazionali.

Potete divertivi a scoprire gli altri libri rappresentativi nelle seguenti foto:







Naturalmente si tratta di un’interpretazione personale di quale sia l’opera maggiormente rappresentativa e quindi non stupisce che la mappa abbia ricevuto anche alcune critiche da chi avrebbe preferito inserire un romanzo piuttosto che un altro. C’è chi ad esempio non è d’accordo con inserire Guerra e Pace di Tolstoj per la Russia, perché magari avrebbe preferito qualche opera di Dostoevskij. Molto criticata anche la scelta di rappresentare la Spagna con un romanzo contemporaneo opera di Carlos Luis Zafon piuttosto che con il più classico Don Chisciotte di Cervantes.

In effetti l’impresa era difficile e probabilmente ogni paese ha più di un romanzo che potrebbe rappresentarlo al meglio e che meriterebbe di diventare simbolo della propria terra.

Infine vi segnaliamo che esiste anche una cartina analoga relativa ai libri per l’infanzia. In questo caso, però, è limitata alla sola Europa.

Per consultare la mappa vai a Backforward24

