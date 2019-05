Lo spettacolare video dei Metallica che cantano El Diablo dei Litfiba al concerto di Milano

Una sorpresa davvero inaspettata che non è passata inosservata: all’Ippodromo di Milano, i Metallica durante il loro concerto, omaggiano i Litfiba suonando la cover di El Diablo. Il risultato? Pubblico alle stelle e social invasi dal video dello spettacolo.



Rock and roll italiano a San Siro durante il concerto dell’8 maggio. Sul palco ci sono i Metallica in una performance già definita epica. Quarantasette mila fan che hanno ballato e cantato incuranti della pioggia torrenziale.

Numeri da record in Italia per il gruppo un gruppo heavy metal statunitense, che dal 1981 non ha mai deluso il suo pubblico. Accanto ai loro grandi successi come Master of Puppets, Seek and Destroy, Nothing Else Matters e Enter Sadman, ecco che arriva a sorpresa l’omaggio a Piero Pelù e i Litfiba.

"Adesso ci sarà del rock and roll italiano per voi", ha detto Robert Trujillo prima di iniziare a suonare, insieme a Kirk Hammett, le note del singolo dei Litfiba uscito nel 1990.

E Piero Pelù, ex leader della band, dai social fa sapere che ha apprezzato, scrivendo: “Thanx ragazzacci!”

Ancora di più i fan di Pelù che commentano: "Qualcuno avrà spiegato loro chi rappresenta davvero il rock in Italia #VivaLitfiba"

