Un nuovo Banksy a Londra? Comparso nuovo murales a sostegno di Extinction Rebellion

Un murales che porta tutti i segni distintivi del famoso artista Banksy è apparso a Londra, dove nelle ultime settimane è in atto una forte protesta del movimento ambientalista Extinction Rebellion.

L’opera è apparsa a Marble Arch, nei pressi di Hyde Park e vicino ad Oxford Street, in questi giorni centro nevralgico della protesta e punto di ritrovo degli attivisti che lottano per il cambiamento climatico. Il murales raffigura un bambino con in mano un cartello del movimento Extiction Rebellion e accanto una piccola pianta che germoglia dal terreno con le parole:

"Da questo momento in poi la disperazione finisce e iniziano le tattiche ".

Al momento non è stata confermata la firma dello street artist Banksy, la cui identità rimane sconosciuta e già noto per le sue invettive alla società e alla classe politica attraverso la sua arte espressa attraverso dei murales emblematici. La street art è apparsa questa notte alla conclusione dei 10 giorni di protesta e caos del movimento nella capitale inglese.





New #Banksy appeared at Marble Arch site of #ExtinctionRebellion last night: "From this moment despair ends and tactics begin. Despair is the infantile disorder of the revolutionaries of everyday life." Quote from Raoul Vaneigem's The Revolution of Everyday Life, 1967 pic.twitter.com/WCbX4kg1e6 — Extinction Rebellion 🐝⌛️🦋 (@ExtinctionR) 26 aprile 2019

L’opera appare quindi come una presa di posizione e un appoggio di Bansky al gruppo Extiction Rebellionn.

Non è la prima volta che l'artista utilizza la sua arte per lanciare messaggi alla società, recente è la sua opera apparsa in Galles per protestare contro l’inquinamento. Nel murales un bambino sorridente accoglie con lo sguardo in alto e le braccia aperte quella che dovrebbe essere neve ma è soltanto cenere.





