Incendio di Notre Dame: il commovente omaggio degli illustratori da tutto il mondo

La cattedrale di Notre Dame a Parigi brucia e gli artisti di tutto il mondo rendono omaggio a uno dei simboli più belli della città. Ecco una carrellata delle illustrazioni più toccanti su quello che sta succedendo in queste ore.



L’incendio di Notre Dame ha sconvolto tutti: cittadini, turisti, europei. La solidarietà al popolo francese viaggia sui social e tra milioni di tweet e post, spuntano anche disegni e illustrazioni che stanno facendo il giro del mondo.

Tra le più belle c’è sicuramente quella dell’artista Cristina Correa Freile che ritrae Quasimodo, il gobbo ispirato da Victor Hugo nella sua rappresentazione Disney, che abbraccia la cattedrale di Notre Dame.

Guardate:

Un post condiviso da Cristina Correa Freile (@dibujosdecristina) in data: Apr 15, 2019 at 11:14 PDT

Buongiorno Disneyani.. Siamo ancora sconvolte per quanto è successo ieri alla cattedrale di Notre Dame.. Grazie al nostro fan De Vivo Francesco per averci mandato questo suo lavoro

#NotreDame is burning. Paris, France, the World is heartbroken. | @thespec Editorial Cartoon: https://t.co/csJIV3pt0i pic.twitter.com/7aKUvS5bAv