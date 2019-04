Notre Dame è in fiamme. Da qualche minuto fa il tetto della splendida cattedrale di Parigi è in preda al fuoco. Sui social sono sempre di più le immagini i video che mostrano spessi pennacchi di fumo e fiamme vicino alla guglia, circondata da impalcature.

Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha spiegato che i vigili del fuoco stanno cercando di domare l'incendio e hanno chiesto ai cittadini di lasciare libere le strade per facilitare i soccorsi. Su Twitter il primo cittadino ha scritto:

"Un incendio terribile è in corso alla Cattedrale di Notre Dame a Parigi: i vigili del fuoco stanno cercando di controllare l'incendio, siamo mobilitati localmente in stretta connessione con le autorità ecclesiastiche".

La cattedrale medievale fu completata nel 13° secolo e oggi, con le sue torri, la guglia, i contrafforti e le vetrate, è considerata un'opera di architettura straordinaria oltre che un simbolo religioso. Situata nell'Île de la Cité, vanta 13 milioni di visitatori all'anno.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Si ipotizza che siano legati ai lavori di ristrutturazione.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis . J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba

I video dell'incendio:

The moment the spire collapsed at #NotreDame. #Paris pic.twitter.com/hlKi0KpIpB