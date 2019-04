Il Re Leone: il nuovo ed emozionante trailer, con la prima apparizione di Scar, Timon e Pumbaa!

E' appena uscito il nuovo trailer di 'The Lion King' e ci regala la prima apparizione di Scar, Timon e Pumbaa. Nel remake in live action di uno dei cartoni Disney che più ci ha fatto emozionare appare per la prima volta la terrificante cicatrice del leone 'cattivo' Scar, ma anche gli amati Timón e Pumbaa, così come Zazu e Rafiki.

Un minuto e quaranta secondi col fiato sospeso. La sensazione è un misto di stupore, brividi e anche un pizzico di sana perplessità. Sì, perché il film di animazione in CG iperrealista è davvero incredibile, soprattutto per coloro che hanno ancora ben impressa nella mente i videoregistratori e le videocassette.

In questo nuovo trailer possiamo finalmente conoscere l'aspetto di molti degli abitanti della savana, alcuni importanti per la trama del film come Scar, Zazú, Timón e Pumbaa.

"Utilizzando tecniche pionieristiche di regia per dare vita a personaggi preziosi in un modo completamente nuovo" si legge nell'annuncio ufficiale.

Guarda il nuovo emozionante trailer italiano ufficiale de Il Re Leone, dal 21 agosto al cinema.

P.S.: il 99% della magia di questo trailer la fa la colonna sonora ❤️