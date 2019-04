I trichechi si schiantano gettandosi dalle rocce per colpa del clima. Documentario shock su Netflix

Si rifugiano nelle scogliere disorientati dallo scioglimento dei ghiacci nell’Artico, ma la loro vista fuori dall’acqua è scarsa, così i trichechi cercano di tornare in mare, ma non potendo scivolare, finiscono per schiantarsi sulle rocce.

Un documentario shock quello di David Attenborough che per Netflix ha girato il otto puntate di in cui racconta la natura, gli animali e cosa sta succedendo al Pianeta per colpa dei cambiamenti climatici.

Nel video Attenborough spiega cosa sta succedendo ai bellissimi trichechi che muoiono in maniera violenta per colpa del clima. Le immagini mostrano gli animali che si rifugiano nelle scogliere e che poi cercano di tornare in mare. Ma purtroppo la loro vista è scarsa, così finiscono per scivolare giù, schiantandosi sulle rocce.

Il video di Netflix mostra una triste realtà, cioè le conseguenze dei cambiamenti climatici sugli animali che popolano l’Artico. Mentre gli orsi polari sono costretti alla fame, migliore sorte non tocca ai trichechi che involontariamente finiscono per suicidarsi.

**ATTENZIONE QUESTO VIDEO CONTIENE IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ'**

I loro corpi scivolano agilmente sul ghiaccio, ma sulle scogliere appaiono goffi e in seria difficoltà. Le immagini sono cruente, ma tutta la serie di Attenborough punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti climatici.

Del lancio della serie avevamo già parlato.

Our Planet è creato in collaborazione con Silverback Films e WWF ed è stato girato in 4 anni, in 50 paesi di 5 continenti.

Per saperne di più, leggi anche:

Dominella Trunfio