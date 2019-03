Toy Story 4: è finalmente uscito il trailer ufficiale, e vi farà impazzire!

Un nuovo giocattolo in fuga di nome “Forky”. Se vi state chiedendo chi sia, beh, è proprio lui il centro della trama di Toy Story 4, insieme all'appassionante vita sentimentale del nostro amato cow boy Woody (voce di Tom Hanks in inglese, doppiato da fabrizio Frizzi in italiano).

Il primo trailer completo dell'attesissimo film d'animazione è stato appena distribuito e la banda di giocattoli più simpatica e famosa del mondo sta facendo letteralmente impazzire vecchi, e nuovi, fan.

"Sulla strada della vita ci sono vecchi amici, nuovi amici e storie che ti cambiano", spiega il trailer. L'equipaggio del primo lungometraggio al mondo animato al computer, è pronta a tornare, a distanza di 20 anni.

Il 27 giugno 2019 il nuovo film, diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, arriverà nelle sale italiane.

On the road of life there are old friends, new friends, and stories that change you. #ToyStory4 pic.twitter.com/GNZMD67krq