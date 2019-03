Chernobyl diventa una mini serie tv: il commovente teaser sul disastro nucleare

Chernobyl diventa una miniserie. Il disastro nucleare del 26 aprile 1986 in Ucraina, sarà raccontato per la prima volta in co-produzione tv da HBO e Sky per non dimenticare ciò che è successo a persone, piante e animali.



Cinque episodi con protagonista il disastro nucleare dovuto alla fuoriuscita di materiale radioattivo che ha avuto ripercussioni su tutta l'area. Avevamo già parlato del documentario The Puppies of Chernobyl del regista Drew Scanlon, che mostrava centinaia di cani e cuccioli radioattivi, adesso la miniserie ripercorre i giorni antecedenti fino al disastro.

Chernobyl: cast, anticipazioni e teaser

Il 26 aprile dell’86 è tristemente legato a Chernobyl, un disastro che ha ucciso centinaia di persone e che ne ha fatte ammalare altrettanto. Questo e tanto altro racconterà la miniserie tv, in arrivo negli Stati Uniti a partire dal 6 maggio, mentre in Italia in estate su Sky Atlantic.

La serie sarà diretta da Johan Renck e sarà interpretata da Jared Harris che incarnerà il personaggio di Valery Legasov, fisico dell’Unione Sovietica.

Nel cast anche Stellan Skarsgard che sarà il vice Primo Ministro Boris Shcherbina, capo della commissione governativa inviato in Ucraina dal governo centrale. Emily Watson sarà Ulana Khomyuk, fisica nucleare che tenterà di identificare gli errori che hanno portato al disastro. Ci saranno ancora, Paul Ritter, Jessie Buckley, Adrian Rawlins e Con O’Neill.

Guarda il teaser:

Chernobyl racconterà, quindi, la storia del disastro ambientale dovuto all’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare situata in Ucraina. Una serie drammatica girata in Lituania, con le immagini dell’incidente e la disperazione della gente e le conseguenze fisiche e psicologiche.

Dominella Trunfio

