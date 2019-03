Aladdin: il primo trailer integrale del film Disney, con Will Smith genio della lampada

Reggetevi forte! Si vola alto... su un tappeto volante! È stato finalmente pubblicato il primo trailer integrale di Aladdin della Disney, la tanto attesa versione live-action del classico di animazione anni '90.

Il che significa che i fan di tutto il mondo sono letteralmente impazziti, dopo la lunga attesa, per poter vedere finalmente Will Smith come Genio della lampada.

I trailer dei teaser precedenti, infatti, lasciavano gli spettatori un po', delusi, perché fino a oggi si erano visti solo piccolissimi (e insoddisfacenti) frammenti.

Ora, invece, la Disney ha pubblicato il trailer su Twitter, oltre al poster originale, con la didascalia:

"Un mondo completamente nuovo: guarda il nuovissimo trailer di Disney #Aladdin, al cinema dal 24 maggio".

Check out the new poster for Disney’s #Aladdin. See it in theaters May 24. pic.twitter.com/pr2yaSR2Nk — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 12 marzo 2019

Il film, infatti, dovrebbe uscire il 24 maggio di quest'anno, è diretto da Guy Ritchie e ha per protagonisti Mena Massoud nel ruolo di Aladino. Accanto a Smith e Massoud, Naomi Scott interpreterà il ruolo della Principessa Jasmine.

GUARDA IL TRAILER DI ALADDIN

A whole new world. Watch the brand-new trailer for Disney’s #Aladdin, in theaters May 24. pic.twitter.com/M5X0KuvV58 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 12 marzo 2019

Dopo il film La Bella e la Bestia del 2017, con Emma Watson e Dan Stevens, una versione live del classico d'infanzia amato da tutti, e in attesa di The Lion King, che arriverà sul grande schermo questo luglio, la Disney tira fuori un nuovo asso nella manica. O meglio... un genio dalla lampada!

Preparatevi! Il 24 maggio è alle porte! Si volaaaaaa!

