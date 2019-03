Da Frida Khalo alla principessa Leila: la misteriosa street art che celebra la forza d’animo delle donne supereroine 

Street art a Firenze in onore delle donne. Da Frida Kahlo alla principessa Leila, passando per Sophia Loren, Neferititi e finanche la Madonna: tutte strizzano un occhio con indosso la mitica “S” si Superwoman. Sono 8 icone del mondo femminile riprodotte da un po’ di giorni in coloratissimi murales su alcune finestre cieche di Firenze.

Un omaggio alle donne e all’8 marzo che ha voluto fare un collettivo di street artist che si firma col nome di #Lediesis (Le#, mentre su Instagram appare come LeDiesis), dei cui membri non si conoscono i volti né i nomi.

Un misterioso gruppo di artisti che, approfittando della ricorrenza di oggi, ha colorato alcune finestre cieche nei luoghi più strategici della città di Firenze, seguendo la tecnica del paste up (la realizzazione di disegni o dipinti su carta poi incollati su delle superfici), in una serie di ritratti di donne accomunate da un’incredibile volontà e forza d’animo.

Un percorso attraverso 8 icone che declinano la femminilità in tutte le sue sfumature.

Eccole:

La principessa Leila di Guerre Stellari

Sophia Loren ne "La Ciociara"

La regina egizia Nefertiti

Beatrix Kiddo di "Kill Bill"

La Madonna

Rita Levi Montalcini

