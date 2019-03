La misteriosa statua di Nettuno apparsa sulla scogliera di Ostia

Una misteriosa statua di Nettuno è comparsa sulla scogliera di Ostia

Una piacevole sorpresa per gli abitanti di Ostia che da qualche giorno, nel ponente del Pontile di Ostia possono ammirare sulla scogliera una bellissima statua di Nettuno che sembra emersa dalle onde del mare.

Imponente, maestoso con il tridente tra le mani e il capo leggermente chino a guardare le onde che lo sovrastano. Il dio del mare e delle acque con i suoi lineamenti classici affascina.

Ma la statua non è chiaramente un ritrovamento del passato, ma un blitz artistico di autori che hanno voluto mantenere l’anonimato. Così tra la notte di domenica e lunedì, Nettuno è ritornato a dominare il suo mare. Gli artisti hanno probabilmente ancorato la statua con cinghie di acciaio e poi l’hanno cementata sulla linea di scogliera, messa a difesa contro l'erosione, che si trova a circa cento metri a lato del pontile.

Come sappiamo, il Nettuno celebra la bellezza classica, ma adesso tutti si interrogano su come mai sia stata messa proprio a Ostia, c’è già chi ci ha visto una figura protettrice del Lido e dei pescatori. Tra curiosi che scattano foto ricordo, seppur la statua si trovi a un centinaio di metri dalla riva, ricordiamo che non è la prima volta che artisti omaggiano l’arte.

Un paio di anni fa, sul pontiletto di piazza delle Sirene, davanti alla ex Colonia a dominare la scena era stata Venera posizionata esattamente come Nettuno e anche all’epoca gli autori sono rimasti sconosciuti.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto: La mia Ostia