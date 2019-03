Dietro le sue opere si celano tanti misteri, adesso l’ultima ipotesi in ordine di tempo è che lo straordinario talento di Leonardo da Vinci, sia dovuto anche a un disturbo della vista.

A ipotizzarlo è Christopher Tyler, neuroscienziato visivo alla City University of London che insieme al suo team è convinto che Leonardo da Vinci sarebbe stato affetto da strabismo e che proprio questo disturbo agli occhi lo avrebbe reso più attento e abile nel cogliere sfumature e particolari di paesaggi, volti e oggetti.

Durante lo studio sono state analizzate alcune delle opere del pittore, tra cui la Gioconda, l’Uomo Vitruviano e il Salvator Mundi. Secondo Tyler, nei capolavori non ci sarebbe un allineamento corretto degli occhi, tecnicamente ci sarebbe una exotropia che fa parte dei disturbi dello strabismo e altera la visione tridimensionale.

Ma non solo, molti dei ritratti somigliano proprio a Leonardo da Vinci e questo sarebbe la dimostrazione per il neuroscienziato, che il pittore soffrisse di questo disturbo, alterato quando era particolarmente affaticato.

