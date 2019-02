Il Re Leone, un film che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi, uno di quelli che non si dimentica. Arriva il nuovo trailer della pellicola che uscirà nelle sale a luglio 2019, in Italia il 21 agosto.

Presentato la scorsa notte, durante la cerimonia di assegnazione degli Oscar, il trailer sta lasciando ancora una volta il mondo col fiato sospeso. È stata anche annunciata la data di uscirà negli Usa, il 19 luglio, e quella italiana, il 21 agosto 2019. Il primo trailer ha collezionato un record di 224,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, certamente anche il secondo non sarà da meno.

A più di 20 anni dall'edizione originale, il nuovo Re Leone racconterà le avventure di Simba ma con una veste grafica ed effetti completamente nuovi.

Il nuovo "The Lion King" del regista Jon Favreau è un viaggio nella savana africana dov'è nato e cresciuto il futuro re. Simba idolatra suo padre, il re Mufasa, e prende a cuore il suo stesso destino reale. Ma non tutti nel regno di Pride Rock festeggiano l'arrivo del cucciolo. Scar, fratello di Mufasa - ed ex erede al trono - ha un suo piano.

La battaglia per Pride Rock è devastata dal tradimento, dalla tragedia e dal dramma, che si traduce infine nell'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, il leone imparerà a crescere e a riprendersi ciò che gli è stato ingiustamente tolto.

Nel cast troveremo varie star tra cui Donald Glover nei panni di Simba, Beyoncé Knowles-Carter nel ruolo di Nala, James Earl Jones nel ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Scar, Seth Rogen nel ruolo di Pumbaa e Billy Eichner nel ruolo di Timon.

"Utilizzando tecniche pionieristiche di regia per dare vita a personaggi preziosi in un modo completamente nuovo, Disney 'The Lion King' ruggirà nei cinema il 19 luglio 2019" si legge nell'annuncio ufficiale.

Una delle novità trapelate è che Scar potrebbe non essere affatto lo zio di Simba e il fratello di Mufasa. A svelarlo è stato il produttore Don Hahn:

"[Mentre facevamo il film] abbiamo parlato del fatto che era molto probabile che [Scar e Mufasa] non avessero entrambi gli stessi genitori".

In ogni caso, così com'è stato la prima volta, siamo certi che il Re Leone ci lascerà grandi insegnamenti dopo il celebre 'Hakuna Matata'. D'altronde ci ha già mostrato come affrontare il dolore e la perdita.

Non a caso è considerato il miglior film d'animazione di tutti i tempi.

Qui il nuovo trailer

Qui il precedente, in Italiano

