Bari si tinge di colore grazie alle opere di street art di Pao. Quest'ultimo nei giorni scorso ha trasferito i personaggi Lego sui muri del capoluogo pugliese.

Gli omini dei celebri mattoncini hanno trovato posto nel chiosco del giardino di piazza Garibaldi e all’ingresso del parchetto degli Aquiloni, in via Devitofrancesco. Secondo un accordo con l’amministrazione comunale e l’associazione Ragnarock, promotori dell’iniziativa, i murales dovevano veicolare messaggi di partecipazione e unità.

Un cuore, sovrastato da stelle sorridenti, colora le mura baresi insieme a una versione innamorata e stupita del personaggio Lego di Batman.

L’iniziativa rientra in un progetto di valorizzazione urbana che oltre a Bari ha coinvolto altre città italiane, come Milano, Roma e Napoli.

A Roma, grazie alla collaborazione di Fòndaco e degli studenti della scuola di pittura dell’Accademia di Belle Arti, in via della Frezza le minifigure Lego hanno invaso la strada del centro città e i suoi negozi, dando luogo a una vera e propria performance live di arte e cultura.

Foto: BariToday

“Grazie al nostro regolamento sulle Arti di strada cerchiamo di attrarre artisti sia in campo creativo e decorativo sia in tutte le altre discipline artistiche. Negli anni abbiamo già avuto modo di godere della bellezza prodotta dai talenti che si sono cimentati a trasformare i muri della nostra città, come accaduto con Ozmo nel sottopassaggio Quintino Sella o con Maupal sui muri della palazzina Aqp di piazza Diaz. Siamo impazienti di vedere i risultati di questo nuovo intervento” ha detto Silvio Maselli, assessore alla cultura del Comune di Bari.