Guardandoli nessuno immagina che questi adorabili animali erano delle semplici pietre. Ciò che realizza l’artista giapponese Akie Nakata è veramente straordinario.

Ci riporta a contatto con la natura e le sue creazioni sembrano reali. Cani, gatti, ippopotami, gufi, tigri sono dipinti a mano con molta cura nei dettagli. Akie ha iniziato nel 2011, ma sin da bambina collezionava pietre per poi colorarle in diversi modi.

Gli animali vengono scelti in base alla forma delle pietre. L’artista dice:

“Per me l’animale è finito quando penso di averlo trasformato in qualcosa di vivo. A volte mentre dipingo parlo alla pietra e la stringo in mano, anche se non è un organismo vivente".