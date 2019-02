Dove era il nostro indirizzo di casa milioni di anni fa? Quali dinosauri camminavano o volavano da quelle parti? Ian Webster, curatore del più grande database di dinosauri di Internet, ha creato una mappa interattiva storica (e preistorica) del nostro Pianeta, che mostra come questo sia cambiato nelle ere geologiche.

Terremoti, eruzioni vulcaniche, e più recenti interventi umani, hanno profondamente cambiato la struttura del globo terrestre: sono sorte montagne, nate isole, inabissate altre e nulla, ancora, è scontato (basti pensare alla nuova isola apparsa nel Pacifico nel 2015 a seguito di un’eruzione sottomarina).

Utilizzando la tettonica a placche e le mappe paleogeografiche di Cristopher Scotese del progetto Paleomap, la mappa di Webster mostra dove era il tuo indirizzo nel corso di circa 750 milioni di anni. E fornisce informazioni sui dinosauri presenti nel luogo all’epoca, connettendosi con il database dello stesso Webster.

Basta impostare era desiderata (da 750 milioni di anni fa fino ai nostri giorni, con intervalli via sempre sempre più stretti) e la mappa ci restituisce l’immagine del nostro Pianeta, fornendo la location dell’indirizzo impostato, con dettagli sui dinosauri che lo popolavano.

Solo un gioco? Tutt’altro! Webster, in questo modo semplice e molto interattivo, ha realizzato un potente strumento per lo studio comparato del nostro Pianeta e la sua evoluzione, ricordandoci come la Terra sia un luogo soggetto a mutazioni di per sé, senza contare quelle che, purtroppo, causiamo noi con le nostre discutibili azioni.

Dove era greenMe? L’indirizzo della nostra redazione “compare” a partire da 600 milioni di anni fa, in compagnia degli Scypionix, dinosauri carnivori vissuti in Europa nel periodo cretacico.

