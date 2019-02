Avete meno di 35 anni e siete appassionati di arte? A Genova il Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura sta reclutando figure idonee al ruolo di Divulgatore Scientifico in occasione dei Rolli Days 2019, il weekend di aperture straordinarie degli splendidi palazzi storici genovesi.

In particolare la ricerca è rivolta, come si può leggere sul sito, " a giovani under 35 iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o di specializzazione post laurea o ai laureati nell’ambito delle Humanities (Beni Culturali, Lettere antiche e moderne, Architettura, Lingue e Letterature Straniere) appartenenti ad ogni Ateneo, italiano e straniero ".

Le figure selezionate verranno collocate nell'ambito delle iniziative di valorizzazione del Patrimonio UNESCO (Sito Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli) e avranno il compito di accompagnare e illustrare ai visitatori le bellezze di alcune delle più suggestive dimore delle famiglie aristocratiche più ricche e potenti di Genova (Pallavicino, Doria, Grimaldi, Brignole, Spinola, solo per citarne alcuni) durante il week end del 29 e 30 marzo 2019, nell'ambito dei Rolli Day.

Come inviare la candidatura:

C'è tempo fino al 15 febbraio 2019 per inviare la propria candidatura per posta elettronica. Gli interessati dovranno, infatti, inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email [email protected] .

Una volta selezionati i cv più idonei si procederà ad un colloquio orale che prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese per chi non presenti una certificazione linguistica almeno di livello B1.