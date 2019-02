L’amore sta nei piccoli gesti quotidiani. L’artista Yaoyao Ma Van As trasforma la sua vita in bellissime illustrazioni che catturano i momenti di intimità che si possono creare in una coppia innamorata.

Nessun gesto plateale, ma un semplice abbraccio. E’ proprio questo che succede tra due persone reali. La complicità non si misura con regali ma con le piccole cose: dal cenare assieme davanti al pc se si è lontani, dal coccolarsi quando si è ammalati, dal non stancarsi mai di sorprendersi anche quando si è anziani.

Molto spesso, presi dallo stress e dalla frenesia quotidiana ci comportiamo come automi, allora il messaggio è proprio questo: i piccoli eventi sono importanti tanto quanto i grandi.

Il risultato sono queste bellissime illustrazioni.

Cenare assieme anche se lontani

Farsi coccolare quando si è ammalati

Dirsi ciao quando si parte...

San Valentino è tutti i giorni

Perdersi tra le stelle

Non perdere mai l'entusiasmo dei piccoli gesti

L'amore può essere dietro l'angolo

Gli abbracci inaspettati

Le gite fuori porta

Un semplice tè assieme...

Dominella Trunfio