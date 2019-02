Probabilmente non ci sarebbe stato artista migliore di lui per illustrare una storia tanto bella quanto surreale, come quella di Alice nel paese delle Meraviglie. Parliamo di Salvador Dalì, l’artista spagnolo che ha cambiato il concetto dell’arte del Novecento. La sua versione è stata ristampata di recente, ve la riproponiamo.

Sapevate che, tra i tanti, anche Salvador Dalì, aveva realizzato delle illustrazioni per la storia di Lewis Carroll? 12 litografie, una per ogni capitolo del volume, assieme alla copertina del libro. Le poche copie esistenti sono pezzi da collezione dal prezzo elevato, tuttavia la Princeton University Press, nel 2015 aveva pubblicato una ristampa dell’edizione illustrata in occasione del 150simo anniversario della prima pubblicazione di Alice in the wonderland.

Come sappiamo, Alice nel Paese delle Meraviglie, è un romanzo fantastico pubblicato per la prima volta nel 1865 dal matematico e scrittore inglese reverendo Charles Lutwidge Dodgson, conosciuto con lo pseudonimo di Lewis Carroll.

Le illustrazioni furono commissionate al vignettista satirico John Tenniel e divennero quelle ufficiali, sebbene oltre 1200 disegnatori hanno illustrato il fortunato libro. Tra loro anche il genio Salvador Dalì, le cui opere per tutto l’anno saranno protagoniste per le vie di Matera, capitale della cultura.

Artista poliedrico e maestro del surrealismo, Dalì ha sempre spaziato dalla pittura alla scultura, dalla grafica al design, dal cinema alla fotografia. Un eccellente disegnatore anche dell’edizione del 1969 di Alice nel Paese delle Meraviglie.

La versione illustrata dal pittore per la casa editrice Random House fu prodotta in 2500 copie, che furono tutte vendute a 375 dollari. Una particolare edizione che scomparve presto dal mercato e divenne da collezione. Nel 2017 è stata ristampata con i suoi colori bizzarri e surreali guardate che belle:

E' possibile ancora acquistare la ristampa dell'edizione inglese di Alice's Adventures in Wonderland qui

Dominella Trunfio