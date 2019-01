Domani è un altro giorno per due amici da una vita che devono affrontare i quattro giorni più impegnativi di sempre. Tommaso e Giuliano ci raccontano un film sull’amicizia, sull’amore verso gli animali e sui legami che resistono alla lontananza.

Arriva al cinema con Medusa il 28 febbraio, 'Domani è un altro giorno', regia di Simone Spada con protagonisti Marco Giallini (Giuliano) e Valerio Mastandrea (Tommaso).

Tommaso vive in Canada e insegna robotica, mentre Giuliano è rimasto a Roma e fa l'attore. Due amici da trent’anni con caratteri molto diversi, il primo estroverso, il secondo riservato e di poche parole.

Giuliano è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Così ai due amici non rimangono che quattro giorni di un lungo weekend per chiudere i conti e rivivere i momenti più belli della loro amicizia. Assieme a loro c’è il cane Pato che per Giuliano è praticamente un figlio.

La prima cosa da fare è trovare una sistemazione al fedele amico a quattro zampe. Dopo i quattro giorni, Tommaso sta per prendere l'aereo e non si vedranno mai più. Ma Giuliano ha per lui un’ultima sorpresa. Quanto al resto, domani è un altro giorno.

Il film, remake di Truman - Un vero amico è per sempre diretto nel 2015 da Cesc Gay, è un "road movie dei ricordi" dove si parla della morte, ma senza troppi drammi.

"Cos'è che conta nella vita? L'amore, la famiglia, i rapporti. Io e Pato. Io e te", dice Giuliano; "M'hai messo dopo il cane", risponde l'altro. Certo, perché Pato c'è, e si vede: un Bovaro del bernese grande, grosso e frescone, che bisogna sistemare”.

Dominella Trunfio