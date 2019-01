Il Commissario Montalbano torna in tv con due nuove puntate. Calato il sipario sul 69° Festival di Sanremo, Salvo, Mimì, Catarella, Fazio e co delizieranno gli appassionati con due episodi inediti della fortunata serie televisiva di Rai1.

I due attesi episodi, tratti dai romanzi di Andrea Camilleri, andranno in onda di lunedì, l'11 e il 18 febbraio e daranno il via alla 13esima stagione, celebrando anche il ventennale dalla prima puntata del Commissario Montalbano, apparso in TV per la prima volta nel 1999.

Girate nella primavera del 2018 dal regista Alberto Sironi, entrambe le puntate sono incentrate sul tema dei migranti. Rispetto alle consuete location siciliane, questa volta uno dei due episodi è stato parzialmente girato in un luogo decisamente inconsueto: il Friuli. Le riprese si sono concluse il 25 giugno scorso.

Il lavoro della Guardia costiera, le sofferenze e il dramma di chi ha attraversato il mare rischiando la vita. Nel nuovi film c'è questo e molto altro. Le storie e interpretate dall'immancabile Luca Zingaretti, sembrano raccontare vicende d’attualità.

"Un video che vuole rappresentare quello che con Andrea Camilleri pensiamo a proposito della questione dei migranti: un grande abbraccio al mare e a chi arriva dal mare" spiega il produttore Carlo Degli Esposti.

11 febbraio: in onda Una storia del '43, la trama

Una storia del ’43 è tratto dal racconto Being Here che fa parte dalla raccolta Un mese con Montalbano (1998). Il protagonista è un migrante, erroneamente considerato morto, che torna a Vigàta. Il film racconterà la sua storia, con un passato tutto da svelare. La puntata è dedicata allo sbarco americano in Sicilia nel 1943, che diede il via alla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.

18 febbraio: in onda L'altro capo del filo, la trama

L’altro capo del filo è ispirato all’omonimo romanzo di Camilleri, il 100esimo, pubblicato nel 2016. La storia si svolge sempre a Vigàta dove si susseguono gli arrivi di migranti. I cittadini non mancano di dare il loro aiuto insieme al commissario e ai suoi uomini. Ma una notte mentre Montalbano è al porto in attesa di uno sbarco, accade un’altra tragedia: una celebre sarta del paese, Elena, viene uccisa a colpi di forbici.

L'omaggio al dottor Pasquano

La nuova stagione renderà omaggio a uno dei grandi assenti ma anche dei personaggi più amati della serie. A luglio del 2017 a 79 anni ci ha lasciati l’attore Marcello Perracchio, stroncato da una lunga malattia. Nel film interpretava il medico legale, il dottor Pasquano, a cui Montalbano renderà omaggio recandosi nella sua casa, un palazzo nobiliare di fronte al duomo di San Giorgio di Modica. Poi si assisterà anche al funerale del medico e al suo seppellimento, girato nel cimitero monumentale di Scicli.

