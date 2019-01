La Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le shortlist delle nove categorie e degli 8 film che si aggiudicheranno gli Oscar per la 91° edizione del prestigioso premio.

Ecco quali sono i film che potrebbero conquistare l'ambita statuetta.

La cerimonia di premiazione della 91ª edizione degli Academy Awards avrà luogo tra un mese, il 24 febbraio prossimo, al Dolby Theatre di Hollywood.

Lì verranno premiati, tra gli altri, anche i migliori film, quelli che si sono distinti più di altri e che resteranno nella storia.

A inseguire la statuetta sono 8 film, selezionati dalla giuria: A Star is Born, BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma e Vice-L'Uomo nell'ombra.

1. A Star is Born

Vanta ben 8 nomination: miglior film, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, miglior canzone, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior attore non protagonista, miglior montaggio sonoro.

È la quarta trasposizione cinematografica di È nata una stella. Il film, con la regia di Bradley Cooper al debutto come regista e Lady Gaga tra i protagonisti, racconta la drammatica storia dell star del rock Jackson Maine, dal passato turbolento, che incontrare Ally, una ragazza di talento che lancia nel mondo della musica e che poi sposa. Ma il finale è tragico.

2. BlacKkKlansman

Ben 6 le nomination per la storia tratta dal libro Black Klansman: Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior attore non protagonista, Miglior montaggio, Miglior colonna sonora originale.

Scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth, la pellicola con la regia di Spike Lee, racconta la storia del primo agente afro-americano impiegato nel Dipartimento di Polizia di Colorado Springs. Per farsi apprezzare dai superiori, l'uomo si infiltra nel Ku Klux Klan.

3. Black Panther

Il film vanta 7 nomination: Miglior film, Miglior canzone, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior colonna sonora originale, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro.

Per la prima volta, un cinecomic si trova tra i candidati della categoria Miglior film. Tratto da un fumetto creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, Black Panther ha già sbancato ai box office. Basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel, racconta la vicenda del regno di Wakanda. Un film dominato da protagoniste femminili.

4. Bohemian Rhapsody

Osannato dal grande pubblico, ha ottenuto 5 nomination: Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro.

Un viaggio all'interno della storia dei Queen, diretto da Brian Singer, a partire dalla storia di Freddy Mercury, Farrokh Bulsara. Campione di incassi, il film è a tratti commovente, soprattutto nel finale quando viene ricostruito il concerto del Live Aid.

5. La Favorita

Ha ottenuto ben 10 nomination: Miglior Film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista, Miglior sceneggiatura originale, Miglior scenografia, Miglior fotografia, due candidature per la Miglior attrice non protagonista, Migliori costumi, Miglior montaggio.

"Quando realizzi un film ambientato in un’altra epoca, è sempre interessante vedere come si relaziona con i nostri tempi – e ti rendi conto di quante poche cose siano cambiate, a parte gli abiti e il fatto che oggi abbiamo l’energia elettrica o internet. Sono tantissime le analogie a livello di comportamenti, società e potere” ha detto il regista greco Yorgos Lanthimos. Nel cast Emma Stone, Rachel Weistz e Olivia Colman.

6. Vice- L'uomo nell'ombra

Ben 8 nomination: Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior sceneggiatura originale, Miglior trucco e acconciature, Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista, Miglior montaggio.

Frutto della mente dello sceneggiatore e regista premio Oscar Adam McKay, il film racconta in maniera originale l'ascesa al potere dell’ex vicepresidente Dick Cheney, partico come stagista al Congresso e diventato uno degli uomini più potenti della Terra.

7. Green Book

Sono 5 le nomination: Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore non protagonista, Miglior montaggio.

In uscita il 31 gennaio, il film racconta una storia vera ambientata nel 1962. Dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip cerca una nuova occupazione per mantenere la famiglia. Accetta così di lavorare per il pianista Don Shirley e lo segue durante il suo tour.

8. Roma

Tante, ben 10, le nomination ottenute da Roma: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista, Miglior film straniero, Miglior sceneggiatura originale, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior attrice non protagonista, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro.

Un film in bianco e nero, diretto da Alfonso Cuaron, ambientato a Colonia Roma, un quartiere di Città del Messico negli anni '70.

Per la lista di tutte le candidature agli Oscar 2019 clicca qui

