L’incantevole Creamy sta per tornare. Uno dei cartoni animati cult della generazione Anni '80 sarà trasmesso su Italia 1 all'interno del contenitore mattutino Latte e Cartoni di Italia 1.

Un ritorno atteso da chi, ormai adulto, può ritornare a sognare grazie alla piccola Creamy, che ha allietato i pomeriggi dell'infanzia. Un cartone che ha fatto sognare un’intera generazione. Trasmessa per la prima volta in Italia nel 1985, L'Incantevole Creamy è stata prodotta dallo studio d’animazione giapponese Pierrot, famoso per aver realizzato altri grandi successi, rimasti nella mente e nel cuore dei bambini tra cui Lamù, Evelyn e la magia di un sogno d’amore, Magica Magica Emi e Sandy dai mille colori.

Creamy e le sue magiche avventure prenderanno il posto di Anna dai capelli rossi e verranno trasmesse alle 7.40 del mattino, a partire da giovedì 24 gennaio.

La fortunata serie è formata 52 episodi, che raccontano le vicende della piccola Yu. Un giorno, la bambina vede nel cielo un'arca di cristallo, che pochissime altre persone al mondo sembrano riuscire a vedere. Il folletto PinoPino, proveniente dal pianeta Stella Piumata, per ringraziarla di aver liberato l'arca da una tempesta di sogni, le regala un medaglione magico a forma di portacipria. Ma non si tratta di un oggetto qualunque. In realtà, grazie al medaglione a Yu si aprirà un mondo fatto di magia.

Dall'oggetto,Yu estrae una bacchetta con cui riesce a trasformarsi in una bellissima ragazza di 16, Creamy che dopo una serie di vicissitudini diventa una famosa contante. La piccola Yu inizia così una doppia vita e grazie all'aiuto dei gatti parlanti Posi e Naga dovrà mantenere il segreto della sua doppia identità per conservare i poteri magici.

Un ritorno attesissimo, che aprirà una finestra sull'infanzia dei 30enni e 40enni di oggi.

Francesca Mancuso