Bohemian Rhapsody in napoletano? Potrebbe sembrare una eresia, ma il risultato della versione delle EbbaneSis è stupefacente!

Il duo, che reinterpreta le canzoni della tradizione della musica in chiave moderna, ha reso omaggio al capolavoro dei Queen "Bohemian Rhapsody", ritornato sulla cresta dell'onda anche grazie all'omonimo film a cui è stato assegnato un Golden Globe.

La traduzione è tanto toccante quanto originale: ecco come suona in napoletano il testo di uno dei brani rock più famosi del mondo:

Viviana Cangiano e Serena Pisa hanno così raggiunto in pochissimo tempo un grande successo su Facebook, sia in termini di like, che di commenti e condivisioni.

Certo, non sono mancati i soliti detrattori.

Ma le cantanti rispondono serafiche:

"Vi leggiamo , tutti, siete tantissimi e vi ringraziamo di cuore , come sempre!!! ❤️ lungi da noi il metterci paragone con la storia della musica. Abbiamo voluto fare un nostro personale omaggio ai Queen, traducendo il testo in napoletano perché è ciò che maggiormente ci rappresenta. Abbiamo fatto un esperimento e abbiamo lavorato( divertendoci tantissimo) su un pezzo “magnifico” di suo facendolo nel nostro stile, ma soprattutto nelle nostre possibilità. Crediamo che la musica e l’arte in generale siano sinonimo di libertà, ma sappiamo benissimo di star camminando su un campo minato. È bello leggervi, tutti".

Leggi anche: Bohemian Rhapsody, la versione degli studenti di Novara è da brividi!