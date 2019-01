I Subsonica tornano su MySpace? Il gruppo di rock elettronico torinese torna a far parlare di se con un annuncio quasi nostalgico, in cui i cinque componenti della band lasciano intendere un ritorno al passato.

Forse i nuovi social, da Instagram a Facebook, non riescono a soddisfare la loro eclettica ricerca musicale, o forse hanno solo voglia di riportare in auge i vecchi ricordi.

Dalle loro parole, tutto sembra lasciar pensare che si tratti di un ritorno su MySpace, il social creato nel 2003 da Tom Anderson e Chris DeWolfe, un anno prima di Facebook.

Uno spazio dedicato soprattutto a chi amava la musica, che ha permesso di lanciare nuovi artisti e band, da Adele ai Cansei de Ser Sexy, diventati famosi a livello planetario grazie a MySpace ancora prima di aver venduto i loro dischi.

"Cari Terrestri, stiamo aprendo un nuovo spazio sul web per vecchi ricordi. O forse è uno spazio vecchio per ricordi nuovi. Voi provate ad indagare perché poi alla fine ne varrà la pena e potrete ringraziarci. Per l’add 🙂 Dai che vi abbiamo detto abbastanza..." si legge nel post pubblicato dai Susbonica accompagnato da una loro vecchia foto.

Non è dato sapere a cosa si riferiscono ma di certo hanno acceso la curiosità dei fan, che tentano di indovinare il "mistero" del gruppo.

Intanto, come segnala RollingStone, la loro pagina di MySpace è stata riportata in vita con

"documenti video, audio e foto che arrivano direttamente dagli anni ’90 e dai primi ’00, cioè quando MySpace era il sito più visitato al mondo (più di Google, per dire). È stata una mossa genialmente retrò ma neanche troppo strana da parte del primo gruppo in Italia ad aprire un sito web con un diario di bordo e un blog annesso per interagire coi fan. D’altronde, il Ninja che sta alla batteria vent’anni fa si portava a casa una laurea in ingegneria informatica".