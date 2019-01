Un viaggio alla riscoperta della montagna e delle sue mille sfaccettature attraverso immagini, oggetti, giochi di specchi e realtà virtuale, il tutto in un luogo d’eccezione. A Plan de Corones, sulle Dolomiti nasce Lumen– Museum of Mountain Photography, il museo dedicato alla fotografia di montagna.



Era un ex stazione a monte della funivia, a 2265 metri, uno scenario unico che diventa un museo con tanto di sala conferenze e un ristorante diretto dallo chef stellato Norbert Niederkofler.

C’eravamo stati qualche anno fa, quando la struttura era ancora un cantiere, ma adesso il progetto realizzato dall’architetto Gerhard Mahlknecht ha visto finalmente la luce con un’idea molto innovativa.

L’allestimento delle mostre è curato da Giò Forma e dal gruppo di lavoro formato da Beat Gugger, Martin Kofler, Richard Piock e Manfred Schweigkofler, si inizia con una sezione dedicata alla fotografia in cui vengono illustrate tecniche ed esposte macchine fotografiche d’epoca fino agli ultimi modelli digitali.

Un ex luogo abbandonato, dunque, che nasce sotto una nuova forma in cui non ci sono solo fotografia, ma la possibilità di conoscere anche programmi di alpinismo e turismo, politica e spiritualità.

Nella sala Adrenalina c'è un omaggio a Reinhold Messner, la permanente si intitola "Messner meets Messner". Il museo resterà aperto fino il 22 aprile, data di chiusura dell’impianto di Plan de Corones, per poi riaprire nella stagione estiva con un nuovo allestimento nelle sale destinate alle mostre temporanee, con un progetto in collaborazione con il National Geographic.

Orario di apertura

Fino al 22 aprile

Lunedì-Domenica e festivi: dalle 10 alle 16

Ultima entrata: ore 15.30

Ultima discesa con cabinovia: ore 17.00

Prezzi

Adulti: 17,00 €

Bambini (8 - 16 anni): 10,00 €

Juniores (17 - 25 anni), studenti fino a 25 anni e senior over 65: 12,00 €

Portatori di handicap: ingresso libero.

