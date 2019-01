È un omaggio a Pier Paolo Pasolini l’ultimo capolavoro di Jorit Agoch, lo street artist napoletano di origini olandesi che sta terminando un enorme murales all’uscita della metropolitana di Scampia.

Dopo Maradona, Ilaria Cucchi, Vinicio Capossela e tanti altri, adesso è il turno dell’indimenticabile Pasolini scrittore, regista, intellettuale. Sempre nello stesso quartiere, Jorit realizzerà un murales dedicato a Angela Davis, afroamericana attivista.

Un intellettuale e un’attivista per i diritti umani, quindi, per lanciare un messaggio di cultura, accoglienza, tolleranza e rispetto. Il progetto finanziato dalla Regione Campania è all’esterno della stazione della linea1 della metropolitana di Scampia.

"Amo ferocemente, disperatamente la vita. E credo che questa ferocia, questa disperazione mi porteranno alla fine. Amo il sole, l'erba, la gioventù. L'amore per la vita è divenuto per me un vizio più micidiale della cocaina. Io divoro la mia esistenza con un appetito insaziabile. Come finirà tutto ciò? Lo ignoro", ha scritto Jorit per presentare la sua opera citando proprio Pasolini.