Immaginate un albero ammalato che deve essere abbattuto in quanto pericoloso per la sicurezza e poi una bibliotecaria appassionata del proprio lavoro che guardandolo ha un’idea geniale. Negli Usa è nata così una piccola ma deliziosa biblioteca ricavata all’interno di un tronco.

La storia che vi raccontiamo arriva dall’Idaho negli Stati Uniti dove la bibliotecaria Sharalee Armitage Howard, impiegata alla biblioteca pubblica di Coeur d’Alene, ha saputo che la grande quercia di fronte casa sua doveva essere abbattuta in quanto malata. Da qui l'idea di darle un nuovo nobile scopo e in qualche modo, dunque, farla sopravvivere.

L’albero malato è diventato, grazie al lavoro della donna, una piccola biblioteca, un vero gioiellino di poesia e cultura. Per far si che tutta la comunità potesse beneficiare gratuitamente del nuovo spazio, Sharalee ha aggiunto al tronco vuoto un tetto, una porta a vetri e corrente elettrica che permette così ai visitatori di sfogliare i volumi a disposizione anche quando è buio. Si tratta in sostanza di una piccola postazione di book sharing, l'invito infatti che si legge in prossimità della porta è quello di prendere un libro e di portarne un altro in cambio.

Si tratta di una delle ormai oltre 75 mila “Little Free Libraries” che si trovano sparse in tutto il mondo e che ci ricordano quanto sia bello staccare ogni tanto dalla tecnologia per immergersi nella lettura di un libro. L’idea è stata apprezzata talmente tanto che foto e video di questa piccola biblioteca che si trova nel freddo Idaho americano stanno girando in ogni dove sul web.

A proposito del successo dell'iniziativa, la donna ha commentato sul suo profilo Facebook:

"Grazie mille per tutti i meravigliosi feedback sulla nostra piccola libreria gratuita! È fantastico sapere che ci sono così tante persone là fuori che apprezzano quanto l'arte (in qualsiasi forma), semplicemente, faccia il mondo un posto più bello in cui vivere”

Vi piacerebbe avere sotto casa una biblioteca come questa?

