Si avvicina la vigilia di Capodanno e scattata la mezzanotte è il momento di fare gli auguri. Se non abbiamo la possibilità di chiamare tutti, possiamo quantomeno inviare delle belle frasi o immagini per augurare uno splendido anno nuovo alle persone che amiamo di più.

Stiamo per dare il benvenuto al 2019, un anno in cui tutti noi riponiamo molte speranze e a cui affidiamo i nostri desideri più belli. Dopo aver brindato, abbracciato parenti e amici, baciato il proprio amore sotto il vischio e magari mangiato lenticchie sperando in qualche soldino in più, non possiamo certo tirarci indietro a rispondere ai messaggi di auguri e mandarne a nostra volta.

Se la fantasia nell’augurare un fantastico 2019 scarseggia, vi suggeriamo noi alcune belle frasi o immagini che potete mandare a chi preferite via Sms o Whatsapp.

Frasi di capodanno

Ecco una selezione di frasi per augurare buon anno adatte a famiglia, amici o partner.

Famiglia e amici

Nei momenti belli e in quelli meno belli la nostra famiglia è sempre rimasta unita… E lo sarà anche nel 2019 che sta arrivando! Buon anno!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno!

Dimenticate le tempeste, dedicatevi alle feste! Buon anno ai nonni migliori del mondo!

L’augurio è di un anno scoppiettante che porti buona vita alle persone affrante come te e come un gioiello luccicante possa indicarti la strada a cui più ambisci. Buon anno!

Un nuovo anno è arrivato: sii felice e non sprecare nessun momento. Metti da parte ogni preoccupazione o tristezza e festeggia questo nuovo inizio. Buon 2019!

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon anno!

Un nuovo anno è come un diario bianco: la penna è nelle tue mani. Cogli l'opportunità per scrivere una storia fantastica e ricca di soddisfazioni. Tanti auguri di buon 2019.

Per questo nuovo anno vi meritate che ogni desiderio si realizzi e che ogni bottiglia stappata corrisponda ad una cosa concretizzata! Vi voglio bene!

Felice anno nuovo al migliore amico che si possa desiderare: che questi nuovi 365 giorni siano pieni di momenti felici per te!

Bando alla tristezza, diamo il via alla spensieratezza! Questo il mio augurio di buon anno per voi, per 365 giorni di serenità!

In tutti i nostri brindisi felici, quando ci dedichiamo tanti sorrisi, io vi adoro miei cari amici! Buon anno con tutto il cuore!

Spero che il nuovo anno ti porti momenti indimenticabili, come quelli che tu mi hai portato. Buon anno!

Partner

“Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo, e non è perché è la notte di capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile”. Da Henry ti presento Sally

Altri 365 giorni, 12 mesi e 52 settimane? Sì, ma solo se tu sarai al mio fianco come sempre…

Il 2019 per te inizia benissimo… Con i miei auguri! Buon anno nuovo amore mio!

Questo è il momento giusto per lasciarti alle spalle ogni delusione dell’anno passato… Nuova pagina, nuove sfide, nuovi obiettivi… A patto che a me conservi un posto nel tuo cuore come sempre! Buon anno!

Che bello: salutiamo l’anno passato e ne iniziamo uno nuovo insieme… Non importa cosa mi porterà, io ho già te, la fortuna più grande che si possa desiderare!

Se il nuovo anno è simbolo di rinascita, allora spero che rinasceremo ogni giorno assieme, per esserci sempre l’uno per l’altra. Buon anno, amore

Tutti i momenti speciali trascorsi insieme non penserai che finiscano con quest’anno vero? Ti auguro un’altra annata D.O.C. cioè Di Origine Coccolosa come noi!

Frasi celebri

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.” B. Franklin

"A chi di dovere. Scrivo con riferimento ai giorni belli. Ne voglio trecentossessantacinque. Se vuoi dei bei giorni, la cosa migliore è ordinarli un anno per volta!" (Lucy van Pelt)

"L’obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi” Gilbert Keith Chesterton

Poesie e filastrocche

"Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, non

solo per te stesso,ma anche per donarlo agli altri.

ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti

e non soltanto per guardarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per toccare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno , ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo,

tempo per la vita. Elli Michler

“Filastrocca di Capodanno:

fammi gli auguri per tutto l’anno

voglio un gennaio col sole d’aprile;

un luglio fresco, un marzo gentile;

voglio un giorno senza sera;

voglio un mare senza bufera;

voglio un pane sempre fresco;

sul cipresso il fior del pesco;

che siano amici il gatto e il cane;

che diano latte le fontane.

Se voglio troppo, non darmi niente,

dammi una faccia allegra solamente.” Gianni Rodari

Immagini di capodanno

Francesca Biagioli