Anche se la trama non ha niente a che vedere con il Natale, potrebbe arrivare una sorpresa per i fan di 'Black Mirror'. Proprio oggi 28 dicembre, a mezzanotte su Netflix potrebbe essere disponibile il nuovo capitolo della serie cult dal titolo 'Bandersnatch'. Il condizionale è d’obbligo perché ancora non c’è nessuna certezza, anche se mancano meno di 24 ore.



Di sicuro c’è che saremo noi a scegliere come andrà a finire la puntata. Bandersnatch sarà, infatti, il primo episodio interattivo della storia di Black Mirror, sebbene a durata sia di 90 minuti, il girato caricato su Netflix è di circa cinque ore e la title card conferma che saranno gli spettatori a decidere il corso degli eventi.

La serie racconta la storia di un giovane programmatore e del suo videogioco creato sulla base di un romanzo fantasy. Siamo nel 1984 e il ragazzo mette in dubbio la realtà creando il caos. I beninformati sostengono però che Bandersnatch sia un film completamente staccato dalla quinta stagione di Black Mirror, prevista per il 2019.

Arriviamo al nome che non sarà nuovo per chi ama Alice di Lewis Carroll. Il termine Bandersnatch compare, infatti, in Alice dentro lo specchio e indica una creatura mostruosa. Mentre inizia il conto alla rovescia su Netflix è stato già reso pubblico il trailer, il che fa ben sperare che stanotte ne vedremo delle belle:

Leggi anche:

Dominella Trunfio