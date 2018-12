Stasera in onda su Italia 1, come il 24 dicembre di ogni anno

Ha 35 anni e non è più un giovincello, eppure “Una poltrona per due” è uno di quei film cult che a Natale non possono mancare. Al pari di "Pretty Woman" o "Ufficiale gentiluomo", la pellicola diretta da John Landis entra a loop, ma a pieno titolo, nelle programmazioni annuali delle tv. È infatti fisso sul cartellone dal 1997 e tutti lo vedono costantemente.

Se l’anno scorso il film totalizzò 2.282.000 di spettatori e il 12.5% di share ci sarà un perché. “Una poltrona per due”, anno 1983, è non solo una commediola leggera che vale la pena vedere fosse solo per la risata di Eddie Murphy, ma anche un monito per comprendere che il valore dei sentimenti e dell'umiltà deve venire sempre prima di tutto.

La trama rivede in chiave moderna il romanzo “Il principe e il povero” di Mark Twain, con un'inversione dei ruoli tra i due protagonisti, Louis Winthorpe III (interpretato da Dan Aykroyd) e Billie Ray Valentine (Eddie Murphy): il primo è un ricco agente di cambio, il secondo un mendicante che vive di espedienti ai limiti della legalità.

I datori di lavoro di Winthorpe, i fratelli Mortimer e Randolph Duke, ordiscono un crudele scambio delle vite dei due protagonisti, scommettendo un dollaro sulla possibilità che Valentine possa prendere con successo il posto di Winthorpe alla dirigenza della Duke & Duke.

Li sottopongono, insomma, a un sottile gioco al massacro che però si rivela essere la chiave vincente per la nascita di un un’amicizia solida che va oltre ogni malignità. Cosa ci insegna “Una poltrona per due”? Che non è lo stato sociale a dettare le leggi di legami e affetti e che soprattutto l’unione fa la forza contro qualcosa che tende a schiacciarci.

Solo con la collaborazione e con la fiducia reciproca, insomma, si possono superare soprusi e sopraffazioni, al di là di qualsiasi pregiudizio che inquina le nostre menti.

Il film andrà in onda stasera, 24 dicembre, in prima serata su Italia Uno.

Germana Carillo