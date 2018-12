"Buon Natale, Joyeux Noel, Feliz Navidad". Non importa in che lingua parli, la frase "Buon Natale" riscalda sempre il cuore.

Sebbene gli auguri inglesi, francesi e spagnoli siano abbastanza noti, sai come si dice Buon Natale in albanese o in basco, per esempio?

Per fortuna, non è necessario consultare un dizionario o un'app di traduzione: una mappa fa al caso tuo! L'ha ideata il cartografo Jakub Marian e spiega come le persone si salutano a Natale in tutto il continente.

Dai un'occhiata al suo lavoro qui sotto.

Albanese: Gëzuar Krishtlindjet

Basco: Eguberri on

Bielorusso: з Калядамі or з Божым Нараджэннем

Bretone: Nedeleg laouen

Bulgaro: Весела Коледа or Честито Рождество Христово

Catalano: Bon Nadal

Croato: Sretan Božić

Ceco: Veselé Vánoce

Danese: God jul or Glædelig jul

Tedesco: Vrolijk Kerstfeest

Inglese: Merry Christmas or Happy Christmas

Estone: Häid jõule

Finlandese: Hyvää joulua

Galiziano: Bo Nadal

Tedesco: Fröhliche Weihnachten or Frohe Weihnachten

Greco: Καλά Χριστούγεννα

Ungaro: Boldog karácsonyt

Islandese: Gleðileg jól

Irlandese: Nollaig Shona + Dhuit (singular) or Daoibh (plural)

Italiano: Buon Natale

Lettone: Priecīgus Ziemassvētkus

Lituano: Linksmų Kalėdų

Lussemburghese: Schéine Chrëschtdag

Macedone: Среќен Божиќ or Христос се роди

Maltese: il-Milied it-Tajjeb

Norvegese: God jul

Sami del nord: Buorre juovla

Romeno: Crăciun fericit

Occitano: Bon Nadal

Polacco: Wesołych Świąt (Bożego Narodzenia)

Portoghese: Feliz Natal

Russo: с Рождеством (Христовым)

Gaelico: Nollaig Chridheil

Serbo: Srećan Božić or Hristos se rodi

Sardo: Bona Pasca de Nadale

Slovacco: Veselé Vianoce

Sloveno: Vesel božič

Spagnolo: Feliz Navidad

Svedese: God jul

Ucraino: з Різдвом (Христовим)

Gallese: Nadolig Llawen

