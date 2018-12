Arriva il Natale, che ogni anno porta con sé cene e pranzi con parenti e amici, giochi da fare in casa, mercatini, regali ma anche pomeriggi o serate di relax trascorse a guardare i cartoni animati più belli insieme ai bambini. Ma cosa c'è in programma per queste festività?

Se vi piace e avete tempo di guardare qualche bel film d'animazione insieme ai vostri figli o nipotini, Natale è proprio il momento ideale. I palinsesti dei più noti canali del digitale terrestre ma anche di piattaforme come Sky, Netflix e Amazone Prime, propongono una programmazione per i più piccoli davvero da non perdere.

I classici Disney

Come ogni anno la Disney la fa da padrona. Quest’anno si potranno vedere sui canali Rai dai cartoni animati più classici come Biancaneve e i sette nani (25 dicembre su Rai 1), Cenerentola (26 dicembre su Rai 1) e la Bella addormentata nel Bosco (27 dicembre su Rai 1) a quelli più moderni come Rapunzel (22 dicembre su Rai 2) e Big Hero 6 (29 dicembre).

Anche Sky propone alcuni cartoni Disney sul canale Sky Cinema Family: il 25 dicembre c'è Il bianco Natale di Topolino, Topolino e la magia del Natale, Topolino- Strepitoso Natale, A Christmas Carol e Ratatouille. Il 26 dicembre invece è in programma Mulan alle ore 11 e a seguire Mulan II.

Appuntamento poi l’1 gennaio con Gli aristogatti e il 5 gennaio con Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri alle 15.40 mentre alle 21 sarà la volta de La carica dei 101.

Chi ha Netflix, invece, può scegliere molti cartoni Disney da vedere quando si preferisce: La bella e la bestia, Oceania, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dori e Up, solo per citarne alcuni.

Film tratti dai libri in rima di Donaldson e Scheffler

Probabilmente conoscerete i famosi libri in rima: il Gruffalo (e il Gruffalo e la sua piccolina), la Strega Rossella e Bastoncino, opere di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Forse però non sapete che esistono anche i rispettivi cartoni che sono delle vere e proprie chicche, realizzate con bellissime immagini e decisamente più lente e contemplative rispetto alle animazioni a cui siamo abituati.

Sempre disponibili su Amazon Prime Video, in occasione del Natale le fortunate storie approdano anche su Rai Yoyo rispettivamente: il 27 dicembre il Gruffalo, il 28 dicembre Il Gruffalo e la sua piccolina, il 4 gennaio Bastoncino e il 6 gennaio la strega Rossella.

Cartoni a tema natalizio

Se vi piace mantenere l’atmosfera natalizia anche guardando cartoni a tema ecco cosa c'è in programma quest'anno:

Polar express

Disponibile su Sky on demand e Sky Go fino al 31 gennaio 2019, Polar Express racconta la storia di un bambino che sale su un misterioso treno diretto al polo Nord.

L’apprendista di babbo natale

Questo cartone racconta la storia di Babbo Natale che si è deciso ad andare in pensione e che deve trovare dunque un degno sostituto. Tra milioni di bambini ne sarà scelto uno che deve avere le seguenti caratteristiche: chiamarsi Nicolas, essere orfano e avere un cuore puro. Disponibile su Sky on demand.

Le proposte di Rai Yoyo

Tante altre proposte che includono la Pimpa Storia di Natale, La casa delle api - Il Natale perfetto, Un incredibile natale e Loopdidoo e il grande pasticcio di Natale, saranno disponibili su Rai Yoyo secondo la seguente programmazione:

Se poi volete andare al cinema (anche questa attività a Natale è abbastanza tradizionale e piacevole), da non perdere assolutamente c'è il Grinch con cui greenMe è anche mediapartner.

Francesca Biagioli