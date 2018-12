Addio a Penny Marshall, l’attrice e regista statunitense è morta nella sua casa di Hollywood a soli 75 anni per complicazioni dovute al diabete. Dal Bronx era arrivata ai Golden Globe per la sua singolare ironia. Indimenticabile nel telefilm Happy Days.

Figlia del produttore Tony Marshall e sorella del regista di Pretty Woman, Garry Marshall, Penny aveva la stessa vena artistica della famiglia. Inizia a recitare nel ’68 con How sweet it is!, con regia di Jerry Paris, ma la sua popolarità è legata al personaggio di Laverne De Fazio nella sit-com Laverne and Shirley.

Si era trasferita a Los Angeles alla fine degli anni Sessanta e grazie al fratello aveva ottenuto ruoli minori e nel mondo degli spot pubblicitari mentre 1976 era stata scelta per interpretare il ruolo di Laverne, nella sit-com nata prima di Happy Days.

Penny Marshall era l'italoamericana con padre pizzaiolo e amica romantica, Shirley, interpretata da Cindy Williams, un ruolo per cui riceve tre nomination ai Golden Globe.

Diventa poi regista in Jumpin Jack Flash con Whoopi Goldberg, in Big con Tom Hanks dove incassa più di 100milioni di dollari e che racconta la storia di un bambino che vuole diventare subito adulto, desiderio esaudito grazie a una magia.

Ancora dirige Risvegli con Robert De Niro e Robin Williams, candidato come miglior film agli Oscar. Dopo Lina Wertmuller nel 1977, è la seconda donna regista il cui film viene candidato alla statuetta.

Tra gli altri film Ragazze vincenti, con Geena Davis, Tom Hanks e Madonna, Mezzo professore tra i marines, Uno sguardo dal cielo, I ragazzi della mia vita.

Dominella Trunfio