Siete fan di Marie Kondo e del suo metodo sul riordino? A breve potrete godere di tanti suggerimenti della guru della sistemazione in casa grazie ad una nuova serie TV in uscita dal primo gennaio su Netflix.

Se tra i propositi per il nuovo anno c'è anche quello di sistemare al meglio la vostra casa e gli armadi, il 2019 inizierà con il piede giusto. Avrete infatti l’opportunità di un ottimo inizio anno grazie ai consigli di una delle massime esperte internazionali sull'argomento: Marie Kondo.

L'autrice del best seller di fama mondiale “Il magico potere del riordino“ (libro che ha venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo!) è approdata infatti in una serie esclusiva Netflix dal titolo "Facciamo ordine con Marie Kondo" (originale “Tidying Up With Marie Kondo”) costituita da 8 episodi che saranno disponibili in streaming dal primo gennaio.

Negli episodi già registrati, la Kondo svelerà interessanti particolari del metodo che ha “svoltato” la vita a tante persone disordinate in tutto il mondo.

Il primo trailer mostra alcune delle ambientazioni caotiche e disordinate su cui Marie dovrà compiere un vero miracolo di trasformazione. Gli scenari sono diversi: una coppia deve liberare una stanza per l’arrivo di un bambino, una famiglia ha dovuto ridimensionare drasticamente la propria casa riducendo di conseguenza al minimo le cose da tenere, una vedova non ha la forza di lasciare andare gli oggetti appartenuti al marito, ecc.

In tutte queste situazioni la Kondo applicherà il metodo che ha ideato, aiutando le persone non semplicemente a riordinare e riorganizzare gli spazi ma proprio a cambiare il modo in cui vedono le cose, imparando a lasciare andare gli oggetti che non suscitano in loro un certo grado di gioia.



Come è noto, infatti, il metodo di Marie Kondo punta particolarmente anche sull’emotività che ci lega agli oggetti che abbiamo in casa. Riuscirà Marie in questa occasione a convincere le persone ad affrontare il proprio caos pratico e mentale svelando i risvolti emotivi che vi sono alla base? Sembra di sì e sembra anche che bisognerà tenere a portata di mano i fazzoletti!

Noi siamo molto curiosi di vedere la serie, e voi?

Francesca Biagioli