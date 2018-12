I Cavalieri dello Zodiaco approdano su Netflix, è già online il trailer del remake di Saint Seya, il manga giapponese di Masami Kurumada. La serie sarà disponibile in streaming in tutto il mondo, a partire dall’estate 2019.

In occasione del CCXP2018 in Brasile, Netflix ha diffuso il trailer, già sottotitolato in italiano su Youtube. La prima stagione è intitolata Knights of the Zodiac: Saint Seiya: 12 puntate di 30 minuti l’una per raccontare le storie che vanno dalla Guerra Galattica alle battaglie con i Cavalieri d’Argento.

La serie sarà diretta da Yoshiharu Ashino per Toei Animation, con due designer Terumi Nishii e Takashi Okazaki., mentre la sceneggiatura è di Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger.

Tra i cambiamenti rispetto alla prima serie animata de I Cavalieri dello Zodiaco, composta da 114 episodi e trasmessa in Giappone tra il 1986 e il 1989 (in Italia a partire da 1990) c’è quello che riguarda il personaggio di Shun, il giovane Bronze Saint di Andromeda che diventa una donna.

Una scelta che non è molto piaciuta ai fan e lo sceneggiatore Benjamin Townsend ha risposto su Twitter motivando la trasformazione così:

“Perché cambiare Andromeda?' Me ne assumo la responsabilità. Quando abbiamo cominciato a sviluppare questo remake della serie, volevamo cambiare il meno possibile. L’unica cosa che mi preoccupava erano i Cavalieri di Bronzo, tutti uomini. La serie ha sempre avuto dei fantastici, forti e dinamici personaggi femminili, e questo si riflette nell’enorme numero di donne appassionate del manga e dell’anime di Seiya”.

E continua:

“Trent’anni fa, un gruppo di ragazzi in lotta per salvare il mondo senza neanche una ragazza nel team non erano un grosso problema. Era lo standard di allora. E forse trent’anni fa vedere delle donne prendersi a calci e pugni non era importante. Ma oggi? Non è la stessa cosa”.

Ecco il trailer:



La trama ufficiale è stata diffusa da Netflix:

“I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya segue le avventure di giovani guerrieri noti con il nome di Cavalieri, protettori giurati della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni cavaliere indossa una potente armatura protetta dalla costellazione zodiacale che rappresenta e viene chiamato Cavaliere dello Zodiaco. I cavalieri sosterranno la dea Atena nella battaglia contro i potenti che vogliono distruggere l'umanità”.

Dominella Trunfio