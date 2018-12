Banksy colpisce ancora e non smette di stupire. Il misterioso artista, la cui identità rimane ancora sconosciuta, vende una sua scultura a una cifra simbolica. Si tratta di una delle barche viste a Dismaland, il lugubre e satirico parco divertimenti poi smantellato.

Come sempre, Banksy lo comunica su Instagram con una breve didascalia:

“Sto mettendo in palio una delle barche di Dismaland a due sterline. Completamente telecomandata, velocità massima 3 nodi, batterie incluse”.

Ma per acquistare non basteranno solo le due sterline (circa 2,25 euro), ovvero la cifra simbolica della vendita. Conosciamo Banksy anche per la sua stravaganza e dopo aver creato un dipinto che si autodistrutto dopo essere stato messo all’asta, non poteva non stupirci nuovamente.

Ed ecco che chi vorrà sfoggiarla nel proprio salotto, dovrà indovinare il suo peso entro le 20 del 22 dicembre. Solo un piccolo indizio, le sue dimensioni: misura 90x38x42 centimetri.

Per partecipare al contest bisogna cliccare su Choose Love, il “primo negozio al mondo che vende veri prodotti per i rifugiati”, mentre l’opera resterà esposta all’Help Refugees shop di Carnaby Street, a Londra.

Quindi se amate Banksy e non avete milioni da spendere, potreste provarci soprattutto perché la scultura che rappresenta un barcone pieno di profughi viene da Dismaland, il tetro parco che l’artista aveva creato e poi smantellato donando i materiali per la costruzione di un campo profughi.

Ma a quanto pare, qualche piccola scultura è rimasta!

