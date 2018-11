L'Unesco inserisce anche i muretti a secco italiani nella lista del patrimonio dell’Umanità

L’arte dei muretti a secco tra i beni immateriali dichiarata patrimonio dell’Umanità: tra i nove nuovi elementi iscritti dal Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale riunitosi alle Mauritius, infatti, compare la cosiddetta Art of dry stone walling che accomuna ben 8 Paesi, compresa l’Italia.

Qui da noi quella dei muretti a secco è una tradizione che riguarda più meno tutte le regioni, da nord a sud, dalla Valtellina alla Costiera amalfitana, dalle Cinque terre alla Puglia fino a Pantelleria. Ma a presentare la candidatura sono stati anche la Croazia, Cipro, la Francia, la Grecia, la Slovenia, la Spagna e la Svizzera.

La Lista dei beni immateriali mira a migliorare la visibilità delle tradizioni e del know-how delle comunità locali ed è per questo che l’Unesco non poteva non prendere in considerazione anche quelle meravigliose strutture in pietra a secco che modellano da secoli numerosi paesaggi, formando vari modi di abitazione, di agricoltura e di allevamento.

L’arte del muretto a secco riguarda nello specifico la creazione di costruzioni in pietra accatastando le pietre l’una sull’altra, senza l’utilizzo di altri materiali se non a volte di terreno asciutto. Le strutture in pietra a secco sono distribuite nella maggior parte delle aree rurali - principalmente in terreni scoscesi - sia all’interno che all’esterno degli spazi abitati, sebbene non siano sconosciuti nelle aree urbane.

“ La stabilità delle strutture è assicurata dall’attenta selezione e posizionamento delle pietre e oggi sono una testimonianza dei metodi e delle pratiche usate dalle persone dalla preistoria ad oggi per organizzare il loro spazio di vita e di lavoro ottimizzando le risorse naturali e umane locali ”, si legge sul sito Unesco.

In più, queste costruzioni svolgono un ruolo non da poco nella prevenzione delle frane, delle inondazioni e delle valanghe e nella lotta all’erosione e alla desertificazione della terra, aumentando la biodiversità e creando condizioni microclimatiche adeguate per l’agricoltura.

“ Le strutture in pietra a secco sono sempre realizzate in perfetta armonia con l’ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto armonioso tra uomo e natura. La pratica viene tramandata principalmente attraverso l’applicazione pratica adattata alle condizioni particolari di ogni luogo ”.

