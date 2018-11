Mandala con i fiori e le foglie cadute in autunno. E' il lavoro creativo realizzato da Kathy Klein, amante delle piante e della natura in generale. Ecco come attraverso i mandala possiamo arrivare alla meditazione e riflessione.

Come sappiamo, i mandala tradizionali vengono realizzati con finissima sabbia colorata e immensa pazienza dai monaci tibetani che li distruggono subito dopo il completamento per ricordare che nulla dura per sempre.

La parola mandala in sanscrito significa cerchio perché secondo la tradizione orientale è una rappresentazione dell’universo, ma anche del nostro mondo interiore e stato d’animo.

Vi avevamo già parlato dei benefici del colorare mandala sia per gli adulti che per i bambini, adesso l'artista Kathy Klein fa un passo in più: li realizza utilizzando fiori e foglie cadute dagli alberi in autunno.

Klein chiama i suoi mandala, Danmala, un termine coniato da lei che viene dal sanscrito e significa donatore di ghirlande. I suoi bellissimi lavori hanno un solo scopo: quello di farci ascoltare la natura per poterne capire il suo mistero.

Per questo i Danmala diventano un momento meditativo, di silenzio e riflessione. L'artista ha iniziato nel 2010 creando ghirlande con fiori, foglie, ma anche steli, pigne e verdura che raccoglie da terra nella sua fattoria in Arizona.

