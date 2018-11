L’Universo come un quadro di Van Gogh: in mostra al Politecnico di Milano la mappa del satellite Planck, che riprende il cosmo come la Notte Stellata di Van Gogh. Immagini mozzafiato pubblicate a luglio 2018, ma riprese oggi in un evento nell’ambito del ciclo ‘Arte e scienza’, un binomio tutt’altro che contraddittorio.

‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’: lo diceva Dante prima di sapere quando meravigliose potessero essere le stelle da vicino e come inaspettati potessero essere gli accostamenti tra le arti di cui anche lui stesso fu un brillante esponente e la “fredda” tecnologia. Per questo, forse, la famosa frase della Divina Commedia è anche il titolo dell’evento che si è tenuto ieri 21 novembre presso il Politecnico di Milano.

La sequenza di vedute ottenute dalla missione Planck dell’ESA (European Space Agency) è stata ottenuta a frequenze crescenti, da 30 a 857 GHz, e per ogni frequenza, l’animazione mostra le fluttuazioni di temperatura e altri parametri variabili. La ”somiglianza” con la notte stellata di Van Gogh è molto suggestiva e ci “avvicina” alle nostre stelle un po’ di più.

“Lo spazio è da sempre fonte di ispirazione per artisti e di sfide appassionanti per ricercatori e scienziati – si legge sul sito dell’evento – […] Dall’origine dell’universo alle missioni verso Marte e Mercurio, un viaggio nelle nuove tecnologie per migliorare l’ambiente, la salute e, in generale, il benessere dell’umanità” .

L’esplorazione spaziale vista come metafora di un viaggio dell’uomo verso la conoscenza e verso il progresso: immagini e video che, in un certo senso, parlano da soli.

Il ciclo di incontri ‘Arte e Scienza’ è in corso dal 2017 ed altri eventi sono previsti, anche se il calendario dei prossimi non è stato ancora pubblicato.

Roberta De Carolis

Foto copertina (in basso): ESA/Planck Collaboration