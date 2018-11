Come sarebbero i figli dei nostri amati supereroi? Spiderman, la Torcia Umana, Batman e tanti altri beniamini diventano papà grazie all’artista brasiliano Lucas Eduardo Nascimento, conosciuto anche come Dragonarte, guardate un po’!

Dietro il vetro della nursey l’infermiera guarda sbalordita i ‘suoi bimbi’perché tra di loro c’è un piccolo supereroi che ha esattamente le stesse caratteristiche del padre, d’altronde buon sangue non mente.

Ed ecco che accanto a lei si alternano Bartman, Spiderman, Robocop tanto per citarne alcuni e guardano in maniera amorevole i loro piccoli bimbi, soprattutto perché si comportano esattamente come loro!

Che ve ne pare?

1) Il figlio di Batman

2) Il figlio di Deadpool

3) Il figlio di Robocop

4) Il figlio di Iron Man

5) Il figlio di Alien

6) Il figlio di Chuck Norris

7) Il figlio di Flash

8) Il figlio di Hawk

9) Il figlio di Aquaman

10) Il figlio della Torcia umana

Dominella Trunfio