Un regalo a volte può cambiarti la vita, soprattutto se ti accompagna ogni giorno e ti fa diventare una della star mondiali della musica. Quest’anno per lo spot di Natale, il protagonista assoluto è Elton John che ci fa fare un meraviglioso viaggio nella sua mente. Preparate i fazzoletti.

I grandi magazzini John Lewis & Partners sono davvero partiti con il botto puntando su un cavallo vincente. Elton John è a casa sua, circondato da luci soffuse in un’atmosfera che sembra quella che precede il periodo natalizio.

Si siede al suo pianoforte e accenna i primi accordi dell’intramontabile Your song, con la mente torna indietro nel tempo: il primo concerto, l’emozione nel primo camerino, in sala d’incisione e piano piano fino all’adolescenza sul palco di un saggio. Arriva fino a quel Natale che gli ha cambiato la vita e che avrebbe cambiato per sempre la sua vita.

Uno spot che in appena due giorni, ha superato quattro milioni di visualizzazioni, mentre Elton John ha iniziato l’8 settembre il suo tour d’addio.

Il “Farewell Yellow Brick Road”, partito dagli Usa attraverserà i cinque continenti. In Italia l’appuntamento è per il 29 e 30 maggio all'Arena di Verona e il 7 luglio 2019 al Lucca Summer Festival.

E quale spot migliore per ripercorrere tutta la sua splendida carriera.

Dominella Trunfio