Un elefante gigantesco fra piazza Vittorio Veneto e via San Biagio, l’orologio sciolto in via Madonna delle Virtù, il mondo surreale del genio Salvador Dalì invade le strade di Matera, capitale europea della cultura 2019, con una mostra all’aperto che si inaugura ufficialmente il 1 primo dicembre.

Da qualche settimana a Matera, proprio la cartellonistica con l’intramontabile Dalì annunciava: “Sto arrivando”, adesso tutto diventa realtà grazie alla mostra curata da Beniamino Levi, presidente di Dalì universe e dal gruppo Cuboin.

Con sfondo i sassi, dunque, la mostra oltre che per le vie cittadine sarà principalmente nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci: 200 opere minori che saranno visitabili per tutto il nuovo anno.

L’esposizione si chiama ‘Salvador Dalí – La persistenza degli Opposti’ e sarà un viaggio tematico all’interno della vita e le opere del pittore tra illustrazioni, opere in vetro e arredi dell’artista, coniugate a una serie di exhibit multimediali che rendono il percorso multisensoriale e arricchiscono la percezione emozionale dello storytelling espositivo.

I temi saranno: il tempo, la dialettica tra religione e scienza, la metamorfosi della realtà in surrealtà tra ologrammi,realtà virtuale, proiezioni 3D, video mapping.

Dominella Trunfio