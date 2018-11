La Natura vista in tutta la sua bellezza e maestosità. Uno sguardo eccezionale nel cuore della Terra, in luoghi che difficilmente vedremo. A raccontarli su Nextflix sarà il celebre David Attenborough, la voce narrante di “Our Planet".

I documentari verranno lanciati in anteprima su Netflix da aprile 2019. In totale andranno in onda 8 puntate, durante le quali potremo ammirare sia le specie più preziose che gli habitat più fragili del pianeta.

La natura come non l’abbiamo mai vista, grazie anche alle tecnologie di ripresa in 4K. Creata in collaborazione con Silverback Films - il cui regista Alastair Fothergill è stata la mente creativa delle serie originali Planet Earth e Blue Planet - e WWF, la docuserie arriva dopo 4 anni di lavori e dopo aver toccato 50 paesi nei 5 continenti.

Un lavoro enorme, con 3.500 giorni di riprese negli angoli più remoti della Terra, dai ghiacci artici agli oceani più profondi fino agli incontaminati paesaggi dell'Africa e alle foreste del Sud America.

David Attenborough, l'Alberto Angela del Regno Unito, intervenendo all’evento State of the Planet a Londra, ha spiegato:

“Vogliamo portare gli spettatori in uno spettacolare viaggio di scoperta che mostri la bellezza e la fragilità della natura. Oggi siamo diventati la più grande minaccia per la salute della nostra ‘casa', ma possiamo ancora affrontare le sfide, a patto di agire ora. Our Planet riunisce alcuni dei migliori cineasti e ambientalisti del mondo e sono lieto di contribuire a portare questa importante causa all’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo”.

Lo scopo del documentario quindi non è solo mostrare a tutti le bellezze della Natura ma evidenziarne l'estrema fragilità e le conseguenze legate al nostro pesante impatto.

Alastair Fothergill, direttore di Silverback, ha aggiunto: "Our Planet è il nostro impegno più ambizioso fino a oggi, speriamo che ispiri centinaia di milioni di persone in tutto il mondo in modo che possano capire le minacce che dobbiamo affrontare con urgenza, come mai prima d'ora. Le nostre troupe si sono avventurate in tutti gli angoli del globo per catturare sequenze mozzafiato e utilizzare le ultime tecnologie di ripresa. Lanciata su Netflix contemporaneamente in tutto il mondo, questa serie consentirà alle persone di connettersi e comprendere la responsabilità condivisa che tutti noi abbiamo”.

La docuserie verrà trasmessa in 190 paesi dal 5 aprile 2019. Da non perdere!

Qui il trailer:

In questi giorni il naturalista David Attenborough sta facendo molto parlare di se grazie a Dynasties, l'emozionante storia dello scimpanzé David in natura. Un racconto che ha emozionato, come certamente farà Our Planet.

