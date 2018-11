Oltre 17mila visitatori in appena due settimane: la mostra 'Romanticismo' alle Gallerie d'Italia e al Museo Poldi Pezzoli di Milano è già un successo: duecento opere che ripercorrono il movimento che ha cambiato la prima metà dell’Ottocento.



Sarà visitabile fino al 17 marzo 2019, ma a quanto pare, già dai primi giorni, tantissimi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di tuffarsi negli anni che vanno dal Congresso di Vienna alle rivoluzioni del 1848.

La mostra Romanticismo è la prima dedicata al contributo italiano al movimento che coinvolse anche l’Inghilterra, la Francia e i paesi del Nord, soprattutto la Germania e l’Impero austriaco.

“Le sezioni in cui è diviso il percorso espositivo - 12 alle Gallerie d’Italia e 5 al Museo Poldi Pezzoli - intendono restituire la decisiva rottura avvenuta nella gerarchia dei generi per cui alcuni degli ambiti prima considerati minori, come il paesaggio, il ritratto, la rappresentazione della vita del popolo, assumono lo stesso interesse e importanza della pittura sacra e della pittura di storia, per tradizione collocate al primo posto e adesso completamente rinnovate”, si legge in una nota stampa.