Meg, Jo, Beth e Amy, le Piccole Donne tornano al cinema con il film Little Women diretto da Greta Gerwig. A cento anni dal classico di Louisa May Alcott arriva sul grande schermo (a dicembre 2019 negli Stati Uniti) una nuova rivisitazione, ma la lavorazione è ancora tutta top secret.

Qualche immagine dal set innevato viene direttamente dai profili social delle protagoniste indimenticabili nelle loro gonne ampie. Meg, la maggiore delle sorelle sarà Emma Watson, Amy la più piccola sarà Florence Pugh, Beth invece è affidata a Eliza Scanlen, mentre quello di Jo, il maschiaccio, a Saoirse Ronan.

Ci sono poi Timothée Chalamet nel ruolo del giovane e ricco vicino di casa della famiglia March, Theodore "Laurie" Laurence, Meryl Streep in quello della zia March e Laura Dern nella parte della mamma delle quattro sorelle, Marmee. L'attore francese Louis Garrel interpreterà il professore Friedrich "Fritz" Bhaer.

Le riprese sono in corso ad Harvard in Massachusetts, ma pochissimi sono ancora i dettagli trapelati anche se, il film, dovrebbe rispecchiare il più possibile il famoso romanzo Little Women di Louisa May Alcott uscito per la prima volta nel 1868 e diventato un successo immediato annoverato tra i classici della letteratura.

La storia è quella delle quattro sorelle March, ovvero Meg, Jo, Beth e Amy, del papà sacerdote partito per il fronte come cappellano durante la Guerra di secessione americana e della moglie. Cinque donne rimaste da sole in casa che imparano a cavarsela da sole.

Non è la prima volta che Piccole Donne è sul grande schermo, la prima versione risale al 1918 ed è del regista britannico Harley Knoles, nel 1933 Piccole Donne è diretto da George Cukor e ancora nel 1949 c’è l’indimenticabile Liz Taylor nel ruolo di Amy.

In Rai diventa una serie di quattro puntate nel 1955 con un cast tutto italiano, poi in remake su Canale 5. L’ultimo in ordine di tempo è del 2017 con la regista Vanessa Caswill.

Non ci rimane che attendere l'arrivo in Italia!

Dominella Trunfio